Стало известно о попадании полутора тысяч солдат ВСУ в мешок в Судже

Mash: Полторы тысячи солдат ВСУ попали в мешок в Судже

Полторы тысячи солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) попали в огневой мешок в Судже Курской области. Об этом в воскресенье, 9 марта, сообщает Telegram-канал Mash.

«За сутки наши бойцы ликвидировали 500 боевиков при попытке отступления, еще 100 взяли в плен», — говорится в публикации.

По данным канала, сейчас бои идут в самом городе на Пионерской улице в районе маслодельного комбината, а также в Мирном и Бондаревке. Российские военные за сутки освободили Мартыновку, Михайловку, Черкасское Поречное, а также подошли к Казачьей Локне.

Село Малая Локня контролируется российскими военными на 70 процентов. Украинские подразделения отходят к дороге, ведущей в Казачью Локню.

Колонну ВСУ в составе девяти единиц техники уничтожили накануне на въезде в Суджу на улице 8 марта.