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12:13, 9 марта 2025Россия

В Министерстве обороны России сообщили об освобождении села Лебедевка в Курской области

Минобороны России: ВС РФ освободили село Лебедевка в Курской области
Игорь Дмитров
Игорь Дмитров (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России освободили село Лебедевка в Курской области. Об этом сообщили журналистам в Министерстве обороны страны.

Также в военном ведомстве добавили, что российские военные взяли под контроль хутор Новенькое в Сумской области.

Ранее 9 марта военный блогер Юрий Подоляка рассказал, что протяжении всей ночи в Судже Курской области велись бои. По его данным, части ВС России пытаются продвигаться в центр города. При этом, как отмечает военблогер, противник оказывает сопротивление, которое быстро нарастает.

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