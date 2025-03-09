В Министерстве обороны России сообщили об освобождении села Лебедевка в Курской области

Минобороны России: ВС РФ освободили село Лебедевка в Курской области

Вооруженные силы (ВС) России освободили село Лебедевка в Курской области. Об этом сообщили журналистам в Министерстве обороны страны.

Также в военном ведомстве добавили, что российские военные взяли под контроль хутор Новенькое в Сумской области.

Ранее 9 марта военный блогер Юрий Подоляка рассказал, что протяжении всей ночи в Судже Курской области велись бои. По его данным, части ВС России пытаются продвигаться в центр города. При этом, как отмечает военблогер, противник оказывает сопротивление, которое быстро нарастает.