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09:52, 9 марта 2025Россия

Военблогер рассказал о продолжавшихся всю ночь боях в Судже

Военблогер Подоляка: всю ночь в Судже велись бои
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

На протяжении всей ночи с 8 на 9 марта в Судже Курской области велись бои. Об этом рассказал военный блогер Юрий Подоляка в своем Telegram-канале.

По данным Подоляки, части Вооруженных сил России пытаются продвигаться в центр города. При этом, как отмечает военблогер, противник оказывает сопротивление, которое быстро нарастает.

«В принципе, так и должно было быть. Как мы помним, во время предыдущих удачных прорывов в сентябре и октябре 2024 года, первые сутки были самыми важными с точки зрения достижения результата. Уже на вторые сутки сопротивление противника резко возрастало и сильно его далее подвинуть не удавалось», — отметил он.

Кроме того, командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) пыталось сбить бойцов Армии России с трассы на Гончаровку, однако успехов это не принесло. «Других контратак за ночь пока не было», — добавил Подоляка.

Ранее военный корреспондент Юрий Котенок сообщил о взятии под контроль российских войск магазина «Пятерочка» в Судже, ставшего популярным у бойцов ВСУ после захвата города.

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