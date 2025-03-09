Военблогер рассказал о продолжавшихся всю ночь боях в Судже

Военблогер Подоляка: всю ночь в Судже велись бои

На протяжении всей ночи с 8 на 9 марта в Судже Курской области велись бои. Об этом рассказал военный блогер Юрий Подоляка в своем Telegram-канале.

По данным Подоляки, части Вооруженных сил России пытаются продвигаться в центр города. При этом, как отмечает военблогер, противник оказывает сопротивление, которое быстро нарастает.

«В принципе, так и должно было быть. Как мы помним, во время предыдущих удачных прорывов в сентябре и октябре 2024 года, первые сутки были самыми важными с точки зрения достижения результата. Уже на вторые сутки сопротивление противника резко возрастало и сильно его далее подвинуть не удавалось», — отметил он.

Кроме того, командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) пыталось сбить бойцов Армии России с трассы на Гончаровку, однако успехов это не принесло. «Других контратак за ночь пока не было», — добавил Подоляка.

Ранее военный корреспондент Юрий Котенок сообщил о взятии под контроль российских войск магазина «Пятерочка» в Судже, ставшего популярным у бойцов ВСУ после захвата города.

