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23:47, 8 марта 2025Россия

Военкор заявил о взятии под контроль популярной у бойцов ВСУ «Пятерочки» в Судже

Военкор Котенок: ВС РФ взяли под контроль популярную у ВСУ «Пятерочку» в Судже
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Globallookpress.com

Военный корреспондент Юрий Котенок в Telegram-канале сообщил о взятии под контроль российских войск магазина «Пятерочка» в Судже, ставшего популярным у бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) после захвата города.
«Та самая "Пятерочка" в Судже, ставшая местом паломничества… отбита у противника», — написал военкор.

Он отметил, что магазин был «безжалостно разграблен», однако фотографий с места не опубликовал. Информация не подтверждена, в настоящее время известно, что бои продолжаются в окрестностях Суджи.

Об этом пишет и автор провоенного канала «На движениях». Он напомнил, что «Пятерочка» находится на западной окраине города, куда еще «идти и идти». Он отметил, что заявления о взятии ее под контроль являются хайпом, хотя и не высказывал обвинений непосредственно в адрес военкора.

Фото украинского бойца возле «Пятерочки» появилось в сети 9 августа, после начала вторжения ВСУ в Курскую область.

О том, что армия России начала штурм Суджи, стало известно утром 8 марта. По данным военблогеров, бои в городе начала группа Аида спецназа «Ахмат», 30-й мотострелковый полк и подразделения 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады.

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