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21:01, 9 августа 2024Россия

Появилось видео с бойцами ВСУ у суджинского офиса «Газпрома». Мэр ответил: «Суджа наша»

Глава курской Суджи опроверг информацию о захвате города ВСУ

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Мэр Суджи Курской области Виталий Слащев заявил, что город не находится под контролем Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Он дал комментарий агентству ТАСС, в котором ответил на вопрос о подлинности фотографий, которые украинские солдаты якобы сделали на фоне супермаркета в городе и суджинского офиса «Газпрома».

Идет эвакуация, Суджа наша. Вот весь комментарий

Виталий Слащевмэр Суджи

Украинцы могли выдать фотографии с окраины города за кадры из его центра

Ранее распространилось видео, на котором четверо солдат ВСУ с флагом Украины в руках стоят на фоне здания с табличками «Газпрома». До этого появилось также фото украинского бойца возле магазина «Пятерочка».

При этом, по данным канала «Военкоры Русской весны», на самом деле эти кадры сделаны в селе Заолешенка, которое по сути является окраиной Суджи.

«Противник в первую очередь сидит в пригородах — Заолешенке и Гончаровке, на окраинах города ВСУ практически не высовываются, прячутся в подвалах от наших дронов и огня, часть домов занимают наши бойцы, удерживающие позиции. Вывод: враг город не контролирует и потому фотографируется в пригородах, выдавая их за центр», — утверждает канал. Источник также подтвердил слова Слащева, указав, что «город в серой зоне», рядом с ним идут бои.

Судя по данным из открытых источников, в Заолешенке действительно есть филиал «Газпром газораспределения».

Эвакуация из города началась в пятницу

Утром 9 августа Виталий Слащев подтвердил начало эвакуации. «Эвакуация ведется, потихоньку ведется. Идут ли обстрелы? Ну как вы сами думаете?» — высказался он.

Виталий Слащев

Виталий Слащев

Фото: Администрация города Суджа

Глава города подчеркнул, что в данный момент мобильная связь в городе крайне неустойчива и периодически пропадает. Слащев отметил, что властям предстоит очень много работы, так как постоянно поступают звонки от местных жителей, нуждающихся в помощи.

В свою очередь, глава Суджанского района Александр Богачев рассказал, что жителей эвакуируют в периоды затишья. По словам чиновника, в эвакуации людей есть сложности из-за небезопасной обстановки. «Потому что мы в первую очередь подвергаем риску тех людей, которых вывозим», — подчеркнул Богачев.

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Житель Суджи же рассказал, как спасал себя и семью из-под обстрелов. «Я детей отправил на машине с женой, а сам уехал на мотоцикле. Доехал до [села] Пены, а из Пен уехал другим маршрутом», — рассказал он.

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      Антон Похиляк
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