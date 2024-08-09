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13:33, 9 августа 2024Россия

Местный житель рассказал о спасении из-под обстрелов ВСУ в Курской области

Житель Суджи: детей отправил на машине с женой, а сам уехал на мотоцикле

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Житель города Суджа в Курской области, который четвертые сутки находится под ударом со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), рассказал, как спасал себя и семью из-под обстрелов. Его слова приводит РБК.

«Я детей отправил на машине с женой, а сам уехал на мотоцикле. Доехал до
[села] Пены, а с Пен уехал другим маршрутом», — рассказал житель Курской области. По его словам, в день начала обстрелов он пробыл в приграничном городе до трех часов дня, а затем уехал.

Пожилая женщина, которая также покинула Суджу, добавила, что на момент ее отъезда из города там не оставалось воды, света и электроэнергии. Как только жители выходили из укрытий, снова начинались обстрелы, вспоминает россиянка.

Ранее жительница Суджанского района рассказала о начале боев в Курской области и спасении из-под обстрелов. По ее словам, перекрестный огонь начался в районе двух часов ночи. Затем противник начал запускать дроны, рассказала женщина, добавив, что она поняла, что надо бежать из населенного пункта, когда утром увидела на улице танки.

В Курской области четвертые сутки продолжаются бои с ВСУ. Власти на этом фоне оценивают ситуацию как контролируемую и стабильную. За три дня атак ВСУ пострадали 66 человек. В Курской области ввели режим ЧС федерального характера.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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