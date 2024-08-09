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11:15, 9 августа 2024Россия

Обстановку в Курской области признали ЧС федерального характера

МЧС России признало обстановку в Курской области ЧС федерального характера

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Обстановка в атакованной Вооруженными силами Украины (ВСУ) Курской области признана чрезвычайной ситуацией (ЧС) федерального характера. Об этом сообщило МЧС России в Telegram.

Как уточнили в ведомстве, на внеочередном заседании правительственная комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности приняла решение об установлении в области федерального уровня реагирования.

Ранее командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что в Курской области не происходит никаких необратимых процессов и сверхъестественных событий. По его словам, ВСУ сконцентрировали в атаке на регион все ресурсы, после уничтожения которых Украине больше нечего будет противопоставить Российской армии.

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Утром 6 августа ВСУ нанесли массированный удар по Курской области, обстреляв приграничный город Суджа. После этого при поддержке танков и боевых бронированных машин украинские военные атаковали государственную границу России. В последующие дни бои продолжились. По данным Минздрава, за три дня от атак пострадали 66 мирных граждан, в том числе девять детей.

ЖЗЛ
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      Константин Лысяков
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