Командир «Ахмата» оценил обстановку в Курской области

Алаудинов заявил, что в Курской области не происходит необратимых процессов

Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что в Курской области не происходит никаких необратимых процессов и сверхъестественных событий. Видео с оценкой обстановки в регионе замначальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России опубликовал в Telegram.

По его словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) взяли под контроль ряд населенных пунктов, так как в них «не было никаких средств, сил и ресурсов». «Была одна линия обороны — это граница. И противник, получается, вначале прошел между нашими опорными пунктами, потому что дистанции были просто огромными, потом уже технику выгнал и зашел напрямую на территорию», — рассказал Алаудинов.

По мнению командира «Ахмата», ВСУ сконцентрировали в атаке на Курскую область все ресурсы, после уничтожения которых Украине больше нечего будет противопоставить Российской армии. «А фронт уже посыпался», — констатировал он.

Ранее Алаудинов исключил захват Украиной Курской атомной электростанции, так как ВСУ не располагают достаточными для этого ресурсами. При этом он признал, что украинским военным удалось зайти в часть населенных пунктов региона.

Утром 6 августа ВСУ нанесли массированный удар по Курской области, обстреляв приграничный город Суджа. После этого при поддержке танков и боевых бронированных машин украинские военные атаковали государственную границу России. 7 и 8 августа бои продолжились. В Минобороны России заявили, что за минувшие сутки Киев потерял на курском направлении до 400 военных.