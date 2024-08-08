Минобороны России раскрыло потери ВСУ на курском направлении за сутки

Минобороны России: за сутки ВСУ потеряли на курском направлении до 400 военных

За минувшие сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли на курском направлении до 400 военных. Данные об этом раскрыло Минобороны России, пишет ТАСС.

Помимо этого, Киев лишился 32 единиц бронетехники, в том числе танка, четырех бронетранспортеров, трех боевых машины пехоты и 24 боевых бронемашин «Козак».

В ведомстве подчеркнули, что Вооруженные силы России пресекают все попытки прорыва украинских подразделений вглубь территории, нанося удары по резервам ВСУ на территории Сумской области.

Ранее власти Курской области заявили, что в Суджанском районе региона ведутся активные боевые действия. По словам врио заместителя губернатора Андрея Белостоцкого, российские войска оттесняют ВСУ за государственную границу.

Утром 6 августа город Суджа Курской области подвергся мощному обстрелу со стороны ВСУ. После этого украинские войска при поддержке танков и боевых бронированных машин попытались прорвать границу России. 7 августа бои продолжились. Глава Генштаба Валерий Герасимов отчитался, что в первые сутки Украина потеряла при попытке наступления на границе Курской области 315 человек, в том числе не менее 100 убитыми, а также около 54 единицы техники.