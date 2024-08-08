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11:57, 8 августа 2024Россия

Минобороны России раскрыло потери ВСУ на курском направлении за сутки

Минобороны России: за сутки ВСУ потеряли на курском направлении до 400 военных

Фото: Reuters

За минувшие сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли на курском направлении до 400 военных. Данные об этом раскрыло Минобороны России, пишет ТАСС.

Помимо этого, Киев лишился 32 единиц бронетехники, в том числе танка, четырех бронетранспортеров, трех боевых машины пехоты и 24 боевых бронемашин «Козак».

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В ведомстве подчеркнули, что Вооруженные силы России пресекают все попытки прорыва украинских подразделений вглубь территории, нанося удары по резервам ВСУ на территории Сумской области.

Ранее власти Курской области заявили, что в Суджанском районе региона ведутся активные боевые действия. По словам врио заместителя губернатора Андрея Белостоцкого, российские войска оттесняют ВСУ за государственную границу.

Утром 6 августа город Суджа Курской области подвергся мощному обстрелу со стороны ВСУ. После этого украинские войска при поддержке танков и боевых бронированных машин попытались прорвать границу России. 7 августа бои продолжились. Глава Генштаба Валерий Герасимов отчитался, что в первые сутки Украина потеряла при попытке наступления на границе Курской области 315 человек, в том числе не менее 100 убитыми, а также около 54 единицы техники.

ЖЗЛ
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      Константин Лысяков
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