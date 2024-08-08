За три дня обстрелов Курской области пострадали больше 60 человек

Минздрав: с 6 по 8 августа из-за обстрелов Курской области пострадали 66 человек

За три дня обстрелов Курской области со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадали 66 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Минздрава Михаила Мурашко.

«По оперативным данным Федерального центра медицины катастроф Минздрава России, в период с 6 по 8 августа в результате обстрелов Курской области вооруженными формированиями Украины пострадали 66 человек», — сказал он.

В числе пострадавших, по данным ведомства, девять детей.

Утром 6 августа Курская область подверглась массированной атаке со стороны ВСУ. Под мощный обстрел попал приграничный город Суджа. После этого украинские войска при поддержке танков и боевых бронированных машин попытались прорвать границу России.

На данный момент российские военнослужащие продолжают наносить удары по ВСУ в Суджанском и Кореневском районах Курской области. Продвижение украинских сил остановлено, утверждает МО РФ.