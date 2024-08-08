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20:17, 8 августа 2024Россия

За три дня обстрелов Курской области пострадали больше 60 человек

Минздрав: с 6 по 8 августа из-за обстрелов Курской области пострадали 66 человек

Фото: Пресс-служба врио губернатора Курской области / РИА Новости

За три дня обстрелов Курской области со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадали 66 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Минздрава Михаила Мурашко.

«По оперативным данным Федерального центра медицины катастроф Минздрава России, в период с 6 по 8 августа в результате обстрелов Курской области вооруженными формированиями Украины пострадали 66 человек», — сказал он.

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В числе пострадавших, по данным ведомства, девять детей.

Утром 6 августа Курская область подверглась массированной атаке со стороны ВСУ. Под мощный обстрел попал приграничный город Суджа. После этого украинские войска при поддержке танков и боевых бронированных машин попытались прорвать границу России.

На данный момент российские военнослужащие продолжают наносить удары по ВСУ в Суджанском и Кореневском районах Курской области. Продвижение украинских сил остановлено, утверждает МО РФ.

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      Никита Абрамов
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