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12:06, 8 августа 2024Россия

Минобороны заявило о продолжении боев с ВСУ в Курской области

Минобороны России: продолжается уничтожение ВСУ в районах Курской области

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

На данный момент российские военнослужащие продолжают наносить удары по Вооруженным силам Украины (ВСУ) в Суджанском и Кореневском районах Курской области. Об этом заявило Минобороны России, передает «Интерфакс».

«Подразделения группировки войск "Север" совместно с органами ФСБ России продолжают уничтожать вооруженные формирования ВСУ в Суджанском и Кореневском районах Курской области, непосредственно примыкающих к российско-украинской границе», — пояснили в министерстве.

Там добавили, что на данный момент пресекаются попытки прорыва отдельных подразделений вглубь территории России на курском направлении. Продвижения ВСУ в течение суток не допущено, заключили в оборонном ведомстве.

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Утром 6 августа Курская область подверглась массированной атаке со стороны ВСУ. Под мощный обстрел попал приграничный город Суджа. После этого украинские войска при поддержке танков и боевых бронированных машин попытались прорвать границу России.

7 августа глава Генштаба Вооруженных сил (ВС) страны Валерий Герасимов заявил, что продвижение противника вглубь России на курском направлении остановлено.

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      Никита Абрамов
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