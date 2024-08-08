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15:16, 8 августа 2024Россия

Очевидица рассказала о начале боев с ВСУ в Курской области

Жительница Суджанского района: перекрестный огонь начался в два часа ночи

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Жительница Суджанского района Курской области, который уже третьи сутки находится под ударом Вооруженных сил Украины (ВСУ), рассказала о начале боев и спасении из-под обстрелов. Ее слова приводит РБК.

«Мы живем ровно в трех километрах от границы. Происходило все на моих глазах. Перекрестный огонь начался в два часа ночи [6 августа]. Были прилеты по соседскому огороду. Удара три-четыре, начинали пускать коптеры, самолетного типа, то есть они чередовали», — рассказала жительница села Дарьино Наталья Султанова.

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Она поняла, что надо бежать из населенного пункта, когда утром увидела на улице танки. Женщина взяла с собой четверых детей и выехала из Дарьино. Там, по ее словам, сейчас нет света, газа и воды, однако до сих пор остаются люди.

Тысяча бойцов ВСУ утром во вторник, 6 августа, начали наступать на Курскую область. По информации Минобороны, бои в регионе идут в Суджанском и Кореневском районах, продвижение противника остановлено. Не допустить продвижения помогли активные действия пограничников, а также подошедшие к границе резервы. Они наносили поражение ВСУ огнем артиллерии, ударами авиации и ракетных войск.

Из обстреливаемых районов Курской области уже вывезли несколько тысяч человек. Пострадали минимум 34 человека, бои в регионе у границы продолжаются. Власти назвали контролируемой обстановку в регионе.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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