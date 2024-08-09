В обстреливаемом районе на границе с Украиной рассказали о периодах затишья и эвакуации

Глава Суджанского района рассказал, что жителей эвакуируют в периоды затишья

Жителей обстреливаемого Вооруженными силами Украины (ВСУ) Суджанского района на границе с Украиной эвакуируют в периоды затишья. Об этом рассказал глава муниципалитета Александр Богачев, передает ТАСС.

По словам чиновника, в эвакуации людей есть сложности из-за небезопасной обстановки. «Потому что мы в первую очередь подвергаем риску тех людей, которых вывозим», — подчеркнул Богачев.

Глава района уточнил, что людей начинают вывозить, как только «более-менее есть понимание, что какое-то затишье».

Ранее мэр обстрелянной ВСУ Суджи сообщил, что обстановка в городе постепенно нормализуется. Виталий Слащев также подтвердил начало эвакуации.

Во вторник, 6 августа, стало известно о попытках прорыва украинских диверсантов в Суджанском и Кореневском районах Курской области. В Минобороны доложили о ситуации в Курской области по состоянию на пятницу, 9 августа. По данным ведомства, все атаки со стороны Украины пресекались подразделениями группировки войск «Север» — огневое поражение живой силы и техники ВСУ было нанесено в районах населенных пунктов Дарьино, Гоголевка, Меловой, Никольский и на западной окраине города Суджа.