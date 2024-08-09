В Минобороны доложили о ситуации в Курской области

МО: российские военные пресекали рейдовые попытки ВСУ в Курской области

Российские военнослужащие в течение суток пресекали попытки рейдовых действий Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. О такой ситуации доложили в Минобороны, комментарий приводится в Telegram-канале ведомства.

В ведомстве разъяснили, что все атаки со стороны Украины пресекались подразделениями группировки войск «Север».

По данным Минобороны, огневое поражение живой силы и техники ВСУ было нанесено в районах населенных пунктов Дарьино, Гоголевка, Меловой, Никольский и на западной окраине города Суджа Курской области.

В российском оборонном ведомстве заверили, что операция по уничтожению формирований ВСУ в приграничном районе Курской области будет продолжена.

До этого временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов рассказал, что оперативная обстановка в регионе сложная.