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11:31, 9 августа 2024Россия

Врио главы Курской области заявил о сложной оперативной обстановке в регионе

Врио главы Курской области Смирнов: оперативная обстановка в регионе сложная

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Оперативная обстановка в Курской области остается сложной. Об этом в своем Telegram-канале заявил врио главы региона Алексей Смирнов.

По словам чиновника, власти региона работают над нормализацией ситуации вместе с соцслужбами и общественными организациями. Смирнов добавил, что руководство Курской области занимается вывозом жителей с опасных территорий.

«В Курске развернут гуманитарный склад, куда поступает помощь из других регионов (...) Договорились принять дополнительные меры по обеспечению безопасности людей», — написал в блоге врио губернатора.

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В Курской области четвертые сутки идут бои с подразделениями ВСУ. Украинские войска понесли потери в живой силе и технике, однако их военные по-прежнему находятся на территории региона. К боям с ВСУ подключили подразделения спецназа «Ахмат» и бойцов частной военной компании «Вагнер».

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