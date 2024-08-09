Мэр атакованной ВСУ Суджи заявил о начале эвакуации. В городе продолжаются обстрелы, почти пропала мобильная связь

Мэр обстрелянной ВСУ Суджи Слащев заявил о начале эвакуации

Мэр обстрелянной Вооруженными силами Украины (ВСУ) Суджи в Курской области сообщил, что обстановка в городе постепенно нормализуется. Виталий Слащев подтвердил начало эвакуации.

Эвакуация ведется, потихоньку ведется. Идут ли обстрелы? Ну как вы сами думаете? Виталий Слащев мэр Суджи

Он подчеркнул, что в данный момент мобильная связь в городе крайне неустойчива и периодически пропадает. Слащев отметил, что властям предстоит очень много работы, так как постоянно поступают звонки от местных жителей, нуждающихся в помощи.

Обстрел Суджи армией Украины начался 6 августа. При поддержке танков и бронемашин солдаты ВСУ предприняли попытку штурмовать госграницы России.

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Волонтеры заявили о невозможности проехать в Суджу из-за обстрелов ВСУ

Из-за плотного артогня со стороны ВСУ в Суджу практически невозможно проехать. Об этом рассказал президент Курской региональной благотворительной общественной организации «Ангел-хранитель», региональный руководитель федерального проекта «Дари еду» Михаил Силаков.

По его словам, местные жители помогают друг другу выбраться из зоны обстрелов украинских войск. Люди со всех районов Курской области добровольно готовы помочь в эвакуации пострадавших, однако к Судже и Суджанскому району почти нереально проехать.

«Приходит шквал сообщений со всех сторон с просьбами помочь и вывезти родственников, а мы просто физически в эти районы не можем проехать. Даже не из-за того, что там стоят блокпосты или еще что-то, а просто физически. Там настолько сильно все простреливается, что просто-напросто нельзя туда физически проехать — и все», — рассказал Силаков.

Он добавил, что атака ВСУ на город стала полной неожиданностью для мирного населения.

Фото: Александр Черных / Коммерсантъ

Жители Суджи подтвердили стрельбу ВСУ по гражданским машинам

Местная жительница Раиса Соловьева сообщила, что украинские военные обстреливают гражданские автомобили.

«В машину прям стреляли. Не знаю, как мы выехали», — заявила жительница.

По ее словам, во время «стрельбища» ВСУ не удалось попасть по ее машине, что позволило ее семье покинуть город. По словам жительницы Суджи, в городе остался ее племянник и уже долгое время не выходит на связь.

Ранее стало известно о повреждении ВСУ газоизмерительной станции «Суджа» в Курской области. Уничтожение этого объекта может негативно повлиять на транзит российского газа в Европу, так как он является частью единственного маршрута для трубопроводных поставок топлива РФ в страны еврозоны.