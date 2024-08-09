Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
00:32, 9 августа 2024Бывший СССР

Жительница Суджи рассказала о стрельбе ВСУ по гражданским машинам

Жительница Суджи: ВСУ стреляли по машинам мирных жителей

Фото: MIC Izvestia / Reuters

Жительница Суджи Курской области Раиса Соловьева рассказала о том, как военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) стреляли по гражданским автомобилям. Ее слова передает РИА Новости.

«Стреляли, стреляли вслед, стреляли… Мы еле-еле вырвались… В машину прям стреляли. Не знаю, как мы выехали», — заявила жительница.

Она подчеркнула, что бойцы ВСУ в ходе «стрельбища» не смогли попасть по ее автомобилю и ей удалось уехать. По ее словам, ее племянник остался в Судже, однако с ним не удается связаться.

Ранее стало известно, что ВСУ использовали психологический спецназ при атаке на Курскую область. Также в боях в Курской области замечены подразделения 22-й, 32-й и 88-й механизированных бригад, 49-я артиллерийской бригады и 103-й отдельной бригады теробороны, корпуса рейнджеров ССО.

Что думаешь? Оцени!
      Артём Верейкин
      Обсудить
      Последние новости

      Россия ударила по командному пункту с генералами ВСУ. Их называют организаторами вторжения в Курскую область

      В Колумбии сообщили о готовящемся покушении на президента

      Россияне в долях секунды от медали, американцы в лидерах и запрет для украинки. Итоги 13-го дня Игр-2024

      В одном из районов Курской области прогремели мощные взрывы и вспыхнул пожар

      ВСУ начали окапываться в Курской области

      49-летнюю Еву Лонгорию в крошечном бикини вновь заметили на пляже

      МАГАТЭ оценило угрозу ядерной безопасности Курской АЭС

      В Германии оценили обещание Трампа по Украине

      Жительница Суджи рассказала о стрельбе ВСУ по гражданским машинам

      Совбез ООН проведет встречу на тему преступлений ВСУ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше