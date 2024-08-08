Военкор рассказал об использовании ВСУ психологического спецназа в Курской области

Вооруженные силу Украины (ВСУ) использовали психологический спецназ при атаке на Курскую область. Об этом сообщил военкор Борис Рожин, его слова приводит «Российская газета».
Речь идет о подразделениях психологических операций Сил специальных операций (ССО) ВСУ.
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Также в боях в Курской области замечены подразделения 22-й, 32-й и 88-й механизированных бригад, 49-я артиллерийской бригады и 103-й отдельной бригады теробороны, корпуса рейнджеров ССО.
На территории Курской области уже третьи сутки идут бои с частями ВСУ, которые прорвались через государственную границу. Боевые действия ведутся в Суджанском и Кореновском районах. В частности, противником захвачена газоизмерительная станция «Суджа».