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22:37, 8 августа 2024Россия

Военкор рассказал об использовании ВСУ психологического спецназа в Курской области

Военкор Рожин: ВСУ использовали психологический спецназ в Курской области

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

Вооруженные силу Украины (ВСУ) использовали психологический спецназ при атаке на Курскую область. Об этом сообщил военкор Борис Рожин, его слова приводит «Российская газета».

Речь идет о подразделениях психологических операций Сил специальных операций (ССО) ВСУ.

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Также в боях в Курской области замечены подразделения 22-й, 32-й и 88-й механизированных бригад, 49-я артиллерийской бригады и 103-й отдельной бригады теробороны, корпуса рейнджеров ССО.

На территории Курской области уже третьи сутки идут бои с частями ВСУ, которые прорвались через государственную границу. Боевые действия ведутся в Суджанском и Кореновском районах. В частности, противником захвачена газоизмерительная станция «Суджа».

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      Марина Совина
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