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21:04, 8 августа 2024Экономика

Названо последствие возможного захвата ВСУ газоизмерительной станции «Суджа»

Аналитик Уодделл: захват Украиной «Суджи» приведет к снижению запасов газа в ЕС
СюжетПоставки нефти и газа в Европу:

Фото: Григорий Василенко / РИА Новости

Возможный захват Вооруженными силами Украины (ВСУ) газоизмерительной станции «Суджа», расположенной в приграничье Курской области, с большой долей вероятности приведет к полному прекращению транзита российского газа в Европу по этому маршруту. Об этом заявил глава отдела европейского газа и глобального СПГ компании Energy Aspects Джеймс Уодделл, его слова приводит Bloomberg.

Как уточнил эксперт, при реализации подобного сценария европейские страны потеряют большие объемы поставок российского топлива. Это обстоятельство, в свою очередь, приведет к сокращению запасов газа в Евросоюзе (ЕС) к концу октября 2024 года. В то же время, подчеркнул аналитик, страны ЕС при таком раскладе смогут пережить предстоящий зимний отопительный сезон, не исчерпав резервы до опасного уровня. Однако в 2025 году выпавшие объемы будет очень сложно восполнить, что усложнит энергетическую ситуацию в регионе.

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Газоизмерительная станция «Суджа» является частью единственного маршрута для трубопроводных поставок российского газа через территорию Украины в Европу. Несмотря на стремление ЕС свести к минимуму зависимость от импорта топлива из РФ, от поставок через «Суджу» продолжают зависеть некоторые страны блока, в том числе Австрия и Словакия.

Ранее в ходе торгов на лондонской бирже ICE стоимость тысячи кубометров газа впервые с 8 декабря 2023 года превысила 450 долларов. Участники рынка связывают разгон котировок с последствиями нападения ВСУ на Суджанский и Кореневский районы Курской области, которое началось 6 августа при участии около тысячи украинских солдат.

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