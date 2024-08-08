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20:19, 8 августа 2024Экономика

Нападение ВСУ на Курскую область разогнало цены на газ в Европе

Цены на газ в Европе превысили $ 450 за тысячу кубометров впервые с 8 декабря

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Цены на газ в Европе в ходе торгов 8 августа на лондонской бирже ICE превысили 450 долларов за тысячу кубометров впервые с 8 декабря 2023 года. Об этом свидетельствуют данные площадки.

Торги начались на отметке в 439,3 доллара за тысячу кубометров. Однако ближе к вечеру котировки увеличились до уровня в 452,81 доллара. Таким образом, за день биржевая стоимость газа в Европе поднялась более чем на 13 долларов.

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Как уточняют эксперты, биржевая стоимость природного газа в Европе растет на фоне продолжающихся боев в приграничных районах Курской области — Суджанском и Кореневском. Там находится газоизмерительная станция «Суджа», через которую идет транзит российского топлива через территорию Украины в европейские страны.

Атака с участием около тысячи украинских солдат началась 6 августа. До нападения Вооруженных сил Украины (ВСУ) на российский регион, поясняют аналитики, рыночная стоимость природного газа в Евросоюзе оставалось на стабильном уровне. В первом квартале тысяча кубометров торговалась в среднем на уровне в 310 долларов, а во втором — порядка 355 долларов. Таким образом, недавняя атака ВСУ разогнала биржевые котировки почти на 100 долларов.

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      Анатолий Акулов
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