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09:15, 9 августа 2024Россия

Мэр атакованной ВСУ Суджи рассказал про обстановку в городе

Мэр Суджи Слащев заявил, что в городе все нормально и ведется эвакуация

Фото: Пресс-служба врио губернатора Курской области / РИА Новости

Мэр Суджи Курской области Виталий Слащев заявил, что в городе «все нормально». Про обстановку в городе он рассказал в беседе с RT.

«Эвакуация ведется, потихоньку ведется. Идут ли обстрелы? Ну как вы сами думаете?» — сказал Слащев.

По его словам, в городе сейчас неустойчивая мобильная связь. Слащев подчеркнул, что работы еще много.

Ранее руководитель благотворительной организации «Ангел-хранитель» Михаил Силаков в беседе с «Лентой.ру» рассказал, что эвакуировать жителей Суджи готовы помогать люди со всех районов, но к городу и Суджанскому району «не подъехать от слова совсем». По его словам, эта территория настолько сильно обстреливается, что «просто-напросто нельзя туда физически проехать».

Украина начала массированный обстрел Суджи 6 августа, после чего бойцы ВСУ при поддержке танков и боевых бронемашин начали штурм государственной границы России. В последующие дни бои продолжились. Жители приграничных районов вынуждены уезжать вглубь региона или за его пределы. По данным Минздрава, за три дня от атак пострадали 66 мирных граждан, в том числе девять детей.

ЖЗЛ
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