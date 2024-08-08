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20:48, 8 августа 2024Россия

Обстановку в Судже описали фразой «туда физически нельзя проехать»

Житель Курской области рассказал, что местные помогают друг другу с эвакуацией

Фото: Пресс-служба врио губернатора Курской области / Reuters

Жители Курской области помогают друг другу выезжать из-под обстрелов, рассказал «Ленте.ру» президент Курской региональной благотворительной общественной организации «Ангел-хранитель», региональный руководитель федерального проекта «Дари еду» Михаил Силаков. Он описал ситуацию в городе Суджа, который атаковали Вооруженные силы Украины (ВСУ).

Люди со всех районов, в принципе, готовы ехать, эвакуировать людей. Директора автошкол объединились, тоже вывозили все утро. К Судже и Суджанскому району не подъехать от слова совсем

Михаил Силаковпрезидент Курской региональной благотворительной общественной организации «Ангел-хранитель», региональный руководитель федерального проекта «Дари еду»

«Приходит шквал сообщений просто со всех сторон с просьбами помочь и вывезти родственников, а мы просто физически в эти районы даже не можем проехать. Даже не из-за того, что там стоят блокпосты или еще что-то, а даже просто физически. Там настолько сильно все простреливается, что просто-напросто нельзя туда физически проехать, и все», — рассказал он.

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По словам Силакова, начало боевых действий в Курской области для многих было неожиданным. Он добавил, что ВСУ регулярно обстреливают местность.

Обстрелы Курской области продолжаются третьи сутки. Они начались 6 августа, когда украинские формирования прорвались через границу с помощью бронетехники. Жители приграничных регионов вынуждены уезжать из своих домов вглубь региона или за его пределы. По данным Минздрава, за три дня от атак пострадали 66 мирных граждан, в том числе девять детей.

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      Варвара Кошечкина
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