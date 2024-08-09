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02:16, 9 августа 2024Интернет и СМИ

СМИ сообщили о повреждении газоизмерительной станции «Суджа» в Курской области

Reuters: при атаке на Курскую область пострадала станция «Суджа»

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

При атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область пострадала газоизмерительная станция «Суджа», расположенная в приграничье. Об этом сообщает Reuters.

При этом, как пишет агентство, масштаб повреждений пока не определен.

Ранее глава отдела европейского газа и глобального СПГ компании Energy Aspects Джеймс Уодделл предупредил, что возможный захват украинскими войсками «Суджи» с большой долей вероятности приведет к полному прекращению транзита российского газа в Европу по этому маршруту. Он отметил, что в таком случае европейские страны потеряют большие объемы поставок российского топлива, в результате чего запасы газа в Евросоюзе (ЕС) сократятся к концу октября 2024 года.

Газоизмерительная станция «Суджа» является частью единственного маршрута для трубопроводных поставок российского газа в Европу.

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      Марина Совина
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