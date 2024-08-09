«Первый случай вторжения в Россию со времен Второй мировой». Как мир реагирует на атаку Украины в Курской области?

Guardian назвал целью атаки ВСУ на Курскую область отвлечение ВС РФ от Донбасса

Курская область подверглась массированной атаке со стороны крупного отряда Вооруженных сил Украины (ВСУ) утром 6 августа. Под мощный обстрел попал приграничный город Суджа, который на данный момент оказался сильно поврежден. Бои в регионе продолжаются. Иностранные журналисты проанализировали действия украинской армии и выпустили материалы в крупнейших мировых СМИ. Что вызвало наибольшую реакцию мировой прессы — в материале «Ленты.ру».

The Guardian

Британское издание The Guardian считает, что атака ВСУ на Курскую область является попыткой Украины, чья оборона на восточном фронте на Донбассе сильно растянута, отвлечь часть Вооруженных сил (ВС) России для защиты участка, который «в основном не доставлял проблем с начала 2022 года».

Приграничный город Суджа, который из-за атак ВСУ оказался сильно поврежден. Фото: MIC Izvestia / IZ.RU / Reuters

В The Guardian отметили, сославшись на украинских экспертов, что у курской операции ВСУ отсутствуют долгосрочные военные цели. При этом журналисты также обратили внимание на тот факт, что главный действующий газопровод в Европу проходит недалеко от Суджи.

Предполагается, что целью вторжения также может быть Курская атомная электростанция, но объект находится в 60 километрах от границы

The Guardian

France 24

Журналисты французского телеканала назвали вторжение ВСУ в Курскую область «дерзкой атакой на крупнейшую в мире ядерную державу». По мнению обозревателей France 24, боевые действия вокруг Суджи происходят в решающий для конфликта момент.

В статье журналисты также обратили внимание на заявление Киева о том, что поддержка США может сократиться, если республиканец Дональд Трамп победит на ноябрьских президентских выборах. «Трамп заявил, что покончит с конфликтом. И Россия, и Украина стремятся занять самую сильную переговорную позицию на поле боя», — говорится в материале.

Ситуация в Курской области после обстрела ВСУ. Разбитый после обстрела дронами автомобиль скорой медицинской помощи под городом Суджа. Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

The New York Times

Американское издание New York Times (NYT) опубликовало материал с заголовком: «Вторжение Украины в Россию — неожиданный поворот в конфликте».

«Эта атака заставила военных аналитиков задуматься, зачем Украина бросила скудные ресурсы на рискованное наступление в новом районе, когда украинская армия ведет генеральные бои за удержание позиций на своей собственной территории», — говорится в материале NYT. Журналисты газеты также отметили, что неясно, будут ли ВСУ стремиться удержать свои позиции в регионе.

Bloomberg

Американское агентство Bloomberg называет атаку ВСУ первый случай со времен Второй мировой войны, когда армия другой страны вторглась в Россию.

«Украина ничего не сказала о миссии или ее целях. Теорий предостаточно, от попытки захватить территорию в качестве потенциального козыря в будущих переговорах с Москвой до отвлекающей тактики, чтобы ослабить давление на растянутую оборону Украины, отвлекая российские силы от линии фронта», — написало агентство 8 августа.

В этот же день советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что цель вторжения ВСУ в Курскую область — посеять страх среди населения и усилить позиции Киева в будущих переговорах.

El Periódico

Журналисты каталонского издания El Periódico выразили мнение, что ВСУ проникли в Курскую область, чтобы «посеять хаос и панику, а не взять контроль над территорией».

Обозреватели отметили, что украинская армия не в первый раз действует согласно этому сценарию. «Первая подобная атака была в мае 2023 года в Белгородской области», — пояснили обозреватели.

Ситуация в Курской области после обстрела ВСУ. Разбитый после обстрела дронами гражданский автомобиль на трассе между Курском и Суджей. Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

The Washington Post

Американская газета The Washington Post (WP) обратила внимание на тот факт, что в атаке на Курскую область ВСУ использовали бронетехнику, предоставленную Украине Соединенными штатами и Европой.

Атака включала в себя использование боевых машин, пожертвованных Киеву Соединенными Штатами и их европейскими партнерами — событие, которое не вызвало немедленных возражений со стороны администрации президента США Джо Байдена, несмотря на прошлые ограничения на такое использование американского оружия The Washington Post

Журналисты также заявили, сославшись на аналитиков, что целью Киева в Курской области может быть прекращение всех поставок российского газа в Европу в качестве рычага давления. Украина получает прибыль за счет транзитных сборов, но «выразила желание отрезать оставшийся энергетический бизнес России в Европе», говорится в материале.

Обозреватели также отметили, что вторжение в Курскую область может быть способом отвлечения внимания ВС РФ от других очагов фронта, где украинские военные в последние месяцы неуклонно теряли позиции.

Сбор сотрудниками социальной службы «Домик добрых дел» гуманитарной помощи для жителей приграничных районов Курской области, пострадавших в результате атаки ВСУ. Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Associated Press

Журналисты Associated Press (AP) также считают, что целью атаки Киева на Курскую область может быть привлечение ВС РФ в этот регион, чтобы потенциально ослабить наступательные операции Москвы в нескольких частях восточной части Донецкой области Украины. «Там, где российские силы увеличили атаки и постепенно продвигаются к значительным достижениям», — пишут обозреватели AP.

Даже если бы Россия выделила бы резервы для стабилизации нового фронта, учитывая ее огромную рабочую силу и относительно небольшое количество украинских сил, участвующих в операции, вероятно, атака окажет мало долгосрочного воздействия Associated Press

Авторы материала считают, что вытягивание подразделений с линии фронта для стабилизации Курской области может занять много времени. «Тем не менее, операция может поднять украинский моральный дух в то время, когда киевские силы сталкиваются с неустанными российскими атаками, которых в ближайшие недели ожидается еще больше», — заключили журналисты AP.

Агентство также обратило внимание, что Вооруженные силы России оперативно отражали предыдущие трансграничные вторжения Украины.