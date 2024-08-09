Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
19:56, 9 августа 2024Россия

Мэр Суджи опроверг информацию о контроле ВСУ над городом

Мэр Суджи Слащев заявил, что город не находится под контролем ВСУ

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Мэр Суджи в Курской области Виталий Слащев заявил, что город не находится под контролем Вооруженных сил Украины (ВСУ). Его цитирует ТАСС.

В ответ на вопрос о подлинности фотографий украинских солдат якобы на фоне супермаркета и здания филиала «Газпрома» в Судже он ответил: «Идет эвакуация, Суджа наша. Вот весь комментарий».

Утром 9 августа Минобороны сообщило о боях на западной окраине Суджи. По заявлению оборонного ведомства, также бои велись близ населенных пунктов Дарьино, Гоголевка, Меловой и Никольский.

В свою очередь, глава Суджанского района Александр Богачев рассказал, что жителей эвакуируют в периоды затишья. По словам чиновника, в эвакуации людей есть сложности из-за небезопасной обстановки. «Потому что мы в первую очередь подвергаем риску тех людей, которых вывозим», — подчеркнул Богачев.

Житель Суджи рассказал, как спасал себя и семью из-под обстрелов.«Я детей отправил на машине с женой, а сам уехал на мотоцикле. Доехал до [села] Пены, а из Пен уехал другим маршрутом», — рассказал он.

Что думаешь? Оцени!
      Антон Похиляк
      Обсудить
      Последние новости

      Мэр Суджи опроверг информацию о контроле ВСУ над городом

      В Норвегии памятники воевавшим против немцев партизанам сочли «российской пропагандой»

      Суд арестовал юношу за покушение на мужчину в московском магазине

      На Западе предупредили Украину о последствиях атаки на Курскую область

      Пассажирский самолет потерпел крушение в Бразилии

      50-летнюю Кейт Мосс сняли в бикини на отдыхе

      Российского патологоанатома арестовали за взятки

      Музей купил трусы женщины-маньяка за 271 тысячу рублей ради выставки

      Девятилетняя девочка пошла с матерью в ресторан отеля и была избита в туалете

      В Харькове сотрудники ТЦК избили освобожденного из плена военного

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше