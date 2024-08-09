Мэр Суджи опроверг информацию о контроле ВСУ над городом

Мэр Суджи Слащев заявил, что город не находится под контролем ВСУ

Мэр Суджи в Курской области Виталий Слащев заявил, что город не находится под контролем Вооруженных сил Украины (ВСУ). Его цитирует ТАСС.

В ответ на вопрос о подлинности фотографий украинских солдат якобы на фоне супермаркета и здания филиала «Газпрома» в Судже он ответил: «Идет эвакуация, Суджа наша. Вот весь комментарий».

Утром 9 августа Минобороны сообщило о боях на западной окраине Суджи. По заявлению оборонного ведомства, также бои велись близ населенных пунктов Дарьино, Гоголевка, Меловой и Никольский.

В свою очередь, глава Суджанского района Александр Богачев рассказал, что жителей эвакуируют в периоды затишья. По словам чиновника, в эвакуации людей есть сложности из-за небезопасной обстановки. «Потому что мы в первую очередь подвергаем риску тех людей, которых вывозим», — подчеркнул Богачев.

Житель Суджи рассказал, как спасал себя и семью из-под обстрелов.«Я детей отправил на машине с женой, а сам уехал на мотоцикле. Доехал до [села] Пены, а из Пен уехал другим маршрутом», — рассказал он.