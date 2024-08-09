Минобороны сообщило о боях на западной окраине города Суджа Курской области

МО РФ: ВС России нанесли удар по живой силе ВСУ в районе западной окраины Суджи

Вооруженные силы России нанесли удар по живой силе и технике украинских войск в районе западной окраины города Суджа Курской области. Об этом журналистам сообщили в Министерстве обороны.

По заявлению оборонного ведомства, также бои велись близ населенных пунктов Дарьино, Гоголевка, Меловой и Никольский. В Минобороны добавили, что операция по уничтожению пытавшихся прорваться вглубь территории России подразделений Вооруженных сил Украины продолжается.

В Курской области четвертые сутки идут бои с подразделениями ВСУ. Украинские войска понесли потери в живой силе и технике, однако их военные по-прежнему находятся на территории региона. К боям с ВСУ подключили подразделения спецназа «Ахмат» и бойцов частной военной компании «Вагнер».

Как заявили в Минобороны, с начала боев в Курской области 6 августа ВСУ потеряли на этом направлении более 940 военнослужащих.