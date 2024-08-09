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11:39, 9 августа 2024Россия

Минобороны России раскрыло потери ВСУ на курском направлении за все время боев

Минобороны: за время боев на курском направлении ВСУ потеряли 945 военнослужащих

Фото: Reuters

За все время боевых действий на курском направлении Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли до 945 военнослужащих. Информацию об этом раскрыли в Минобороны России.

В ведомстве добавили, что также уничтожены 102 единицы бронетехники, в том числе 12 танков, 17 бронетранспортеров шесть боевых машин пехоты и 67 боевых броне машин. Поимом этого, Киев лишился 12 автомобилей, двух самоходных огневых установок зенитного ракетного комплекса «Бук М1» и трех орудий полевой артиллерии.

В Минобороны подчеркнули, что операция по уничтожению формирований ВСУ в граничащих Курской и Сумской областях продолжается.

Ранее МЧС России признало обстановку в Курской области ЧС федерального характера. К такому решению пришла правительственная комиссия в ходе внеочередного заседания.

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Украина нанесла массированный удар по Курской области утром 6 августа, обстреляв приграничный город Суджа. Затем ВСУ при поддержке танков и боевых бронированных машин атаковали государственную границу России. В последующие дни бои продолжились. По данным Минздрава, за три дня от атак пострадали 66 мирных граждан, в том числе девять детей.

ЖЗЛ
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      Константин Лысяков
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