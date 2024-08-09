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15:36, 9 августа 2024Россия

Российские бомбардировщики ударили по ВСУ в Курской области. В район боев перебрасывают тяжелую бронетехнику

Минобороны показало кадры авиаудара по ВСУ в Курской области

Фото: Валентин Капустин / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России нанесли удар истребителями-бомбардировщиками Су-34 по украинским бойцам и технике в Курской области. Соответствующие кадры появились в распоряжении «Ленты.ру».

На ролике один из истребителей взлетает с аэродрома и сбрасывает два снаряда на открытую местность, где в результате происходят два взрыва. Вооруженные силы Украины (ВСУ) были атакованы авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции, отметили в Минобороны РФ. Такие бомбы позволяют наносить точные удары с безопасного расстояния.

По данным оборонного ведомства, экипажи получили подтверждение от разведки об уничтожении целей, после чего благополучно вернулись на аэродром.

Фото: Валентин Капустин / РИА Новости

В Курскую область отправили тяжелую технику ВС РФ

Минобороны наращивает силы в приграничье, где продолжаются активные боевые действия с формированиями ВСУ. Ранее ведомство показало кадры выдвижения подразделений ВС РФ в Суджанский район Курской области.

На видеозаписи — марш колонн с различной техникой Российской армии. По автомобильной трассе в сторону Суджи следуют буксируемые артиллерийские орудия, реактивные системы залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град», перевозимые на тралах танки, тяжелая гусеничная техника, а также автомобили КамАЗ и «Урал».

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Кроме того, как сообщает телеканал «Звезда» в Telegram, среди техники замечены самодельные машины огневой поддержки на базе МТ-ЛБ — «с установленной пусковой от РСЗО "Град", с зениткой ЗУ-23-2 и с 100-миллиметровой пушкой МТ-12». Также в колонне можно увидеть 152-миллиметровые самоходные гаубицы «Мста-С» с антидроновыми каркасами и резинотканевыми экранами.

Что о ситуации в Курской области говорят в Минобороны?

Российская армия продолжает пресекать попытки ВСУ продвинуться вглубь региона. По украинским формированиям на территории Суджанского и Кореневского районов, а также по пытающемуся подойти к ним подкреплению наносятся удары.

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

«Подразделения группировки войск "Север" совместно с органами ФСБ России продолжают уничтожать вооруженные формирования ВСУ в Судженском и Кореневском районах Курской области, непосредственно примыкающих к российско-украинской границе», — сообщили в оборонном ведомстве.

Так, за прошедшие сутки ВСУ потеряли до 400 военнослужащих и 32 единицы бронетехники, в числе которой танк, четыре бронетранспортера, три боевые машины пехоты и 24 боевые бронированные машины «Козак». Также российская авиация наносит удары по выдвигающимся резервам ВСУ в Сумской области.

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Курская область подверглась массированной атаке со стороны крупного отряда ВСУ утром 6 августа. Сотни украинских военных атаковали позиции российских войск у населенных пунктов Олешня и Николаево-Дарьино. Для этого они применили 11 танков и более 20 боевых бронированных машин.

Под мощный обстрел попал приграничный город Суджа, который на данный момент оказался сильно поврежден. «Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается», — сообщили в Минобороны.

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      Маргарита Миронова
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