Минобороны показало удар бомбардировщика Су-34 по бойцам и технике ВСУ под Курском

Минобороны России: бомбардировщики Су-34 нанесли удар по ВСУ в Курской области

Минобороны России показало кадры удара сверхзвуковых истребителей-бомбардировщиков Су-34 по бойцам и технике Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничных районах Курской области. Видео есть в распоряжении «Ленты.ру».

На записи видно, как один из самолетов взлетает с аэродрома и сбрасывает два снаряда, после чего на открытой местности происходят два взрыва.

Как уточнили в ведомстве, Су-34 атаковал цели авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции, которые позволяют наносить точные удары с безопасного расстояния. «Получив подтверждение от разведки об уничтожении целей, экипажи благополучно вернулись на аэродром вылета», — констатировали в Минобороны.

Ранее появилось видео переброски в Суджанский район техники Вооруженных сил России. Как рассказали в оборонном ведомстве, в составе колонн — реактивные системы залпового огня «Град», буксируемые артиллерийские орудия, танки на тралах, тяжелая гусеничная техника, а также автомобили «Урал» и «КамАЗ».

Утром 6 августа ВСУ нанесли массированный удар по Курской области, обстреляв приграничный город Суджа. Затем украинские войска при поддержке танков и боевых бронированных машин атаковали государственную границу России. По состоянию на четвертые сутки Киев потерял на курском направлении до 945 военнослужащих, а также 102 единицы бронетехники. С российской стороны пострадали не менее 66 мирных граждан, в том числе 9 детей. Еще четверых местных жителей спасти не смогли.