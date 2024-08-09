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13:36, 9 августа 2024Россия

Минобороны России показало марш колонн «Градов», артиллерии и танков в Суджанский район

Минобороны показало кадры выдвижения подразделений ВС России в Суджанский район

Минобороны показало кадры выдвижения подразделений Российской армии в Курской области для наращивания сил в Суджанском районе. Видео попало в распоряжение «Ленты.ру».

На записи видно марш колонн с различной техникой Вооруженных сил (ВС) России по автомобильной трассе. Как уточнили в ведомстве, в Суджу перебрасывают реактивные системы залпового огня «Град», буксируемые артиллерийские орудия, танки на тралах, тяжелая гусеничная техника, а также автомобили «Урал» и «КамАЗ».

Ранее в Минобороны отчитались о ходе боевых действий в Курской области. В ведомстве заявили, что за минувшие сутки нанесено огневое поражение живой силе и технике Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Дарьина, Гоголевки, Меловой, Никольского и на западной окраине города Суджа.

ЖЗЛ
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      Константин Лысяков
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