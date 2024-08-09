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15:02, 9 августа 2024Бывший СССР

Командир ВСУ отказался выполнять нереалистичную задачу. Его десантную бригаду отправили атаковать Курскую область

Командира 80-й ДШБр ВСУ Ишкулова могли снять после отказа от вылазки в Россию

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

В конце июля на Украине со скандалом сняли с должности командира элитной 80-й десантно-штурмовой бригады (ДШБр) Вооруженных сил Украины (ВСУ) полковника Эмиля Ишкулова. В командовании заявляли, что популярного офицера отправили на повышение, но он связал свое увольнение с отказом от заведомо невыполнимой боевой задачи.

Теперь его бригада под командованием нового комбрига участвует в вылазке украинской армии в Курскую область. На это обратил внимание корреспондент «Ленты.ру».

Причины отставки

29 июля военнослужащие 80-й ДШБр записали обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому и попросили отменить решение об отставке своего командира.

Почему командиры, которые пользуются бесспорным авторитетом, неугодны для высшего руководства ВСУ? Поскольку не боятся озвучивать проблемные вопросы и докладывать о реальном положении дел. И не кладут бездумно людей в ожидании орденов

Военнослужащие 80-й ДШБр ВСУ

Видео с военными вызвало скандал в социальных сетях. Народный депутат Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) обвинил командование ВСУ в некомпетентности и призвал уволить с должности главнокомандующего армии Александра Сырского. По мнению парламентария, нынешнее руководство украинских войск боится, что Вооруженные силы возглавят новые лица, и поэтому избавляется от популярных командиров.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Аналитики близкого к Министерству обороны Украины Telegram-канала Deep State выдвинули версию, что в действительности увольнение связано с отказом Ишкулова выполнять заведомо нереализуемую задачу.

Это предположение противоречит позиции Генерального штаба ВСУ.
В пресс-службе украинских Десантно-штурмовых войск заявили, что опытный командир Ишкулов вообще не уволен, а назначен на более высокую должность.

Экс-комбриг в интервью изданию «Главком» опроверг официальную версию и сообщил, что его понизили: «Ну как повышение? Сейчас на должность командира бригады пришел мой заместитель. Вместо этого я иду на его должность — заместителя начальника разведки».

Экс-комбриг 80-й ДШБр ВСУ Эмиль Ишкулов

Экс-комбриг 80-й ДШБр ВСУ Эмиль Ишкулов

Кадр: Інсайдер / YouTube

Более того, он подтвердил, что отставка связана с отказом от выполнения «нереалистичной задачи».

Командиры подразделений бригады недовольны решением высшего руководства, за что меня снимают. Они частично владеют обстановкой о том, какая задача перед ними стоит, знают о нереалистичности этой задачи

Эмиль Ишкуловполковник, экс-комбриг 80-й ДШБр ВСУ

Тогда он не рассказал, какую именно задачу счел невыполнимой, отметив, что она все еще стоит перед его бригадой.

Участие бригады в вылазке в Курскую область

6 августа крупная группировка ВСУ, усиленная артиллерией и тяжелой западной техникой, начала операцию в российском приграничье и проникла на территорию Курской области. Вооруженные силы России остановили прорыв украинской армии вглубь региона, однако, по информации Министерства обороны, бои с противником все еще продолжаются.

Известно, что группировка укомплектована большим количеством наемников. В частности в Курской области были замечены боевики из Польши, Грузии и Русского добровольческого корпуса (РДК, запрещенная в России террористическая организация).

Горящее после атаки ВСУ 7 августа здание в Судже

Горящее после атаки ВСУ 7 августа здание в Судже

Фото: MIC IZVESTIA / IZ.RU / Reuters

При этом, как сообщает Telegram-канал «Рыбарь», костяк операции составили 22-я и 61-я отдельные механизированные бригады, а также 82-я и 80-я ДШБр. По информации издания «Страна.ua», та же 80-я бригада, где был снят с должности Ишкулов, участвовала в прорыве российской границы у контрольно-пропускного пункта «Суджа».

Следовательно, можно предположить, что именно операцию в Курской области опытный боевой командир Ишкулов посчитал заведомо неудачной для украинской армии

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      Глеб Палехов
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