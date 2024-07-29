В Раде призвали отправить в отставку главнокомандующего ВСУ

Нардеп Гончаренко призвал отправить в отставку главнокомандующего ВСУ Сырского

Депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) призвал отправить в отставку главнокомандующего Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александра Сырского. Соответсвующее сообщение народный депутат опубликовал в Telegram.

«Нам нужны новые лица. Новое войско. Если мы не изменимся — умрем. Сырский должен уйти», — прокомментировал нардеп обращение солдат 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ по поводу отставки их командира, полковника Эмиля Ишкулова.

Он добавил, что к уголовной ответственности необходимо привлечь экс-командующего объединенными силами ВСУ Юрия Содоля, и подчеркнул, что в проблемах армии виноват президент Украины Владимир Зеленский.

Ранее нардеп Марьяна Безуглая обвинила Сырского в попытке превратить десантные войска ВСУ в пехоту. По ее словам, командиров десантных бригад снимают с должностей и переводят в другие подразделения, а сами бригады не пополняются новыми военнослужащими, несмотря на усиление мобилизации.