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14:57, 29 июля 2024Бывший СССР

На Украине обвинили Сырского в попытке превратить десантные войска в пехоту

Безуглая обвинила Сырского в попытке превратить десантные войска в пехоту

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) и лично главнокомандующий Александр Сырский целенаправленно ослабляют десантно-штурмовые войска и предпринимают попытку превратить их в пехоту. В этом его обвинила депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая в своем Telegram-канале.

По ее словам, командиров десантных бригад снимают с должностей и переводят в другие подразделения, а сами бригады не пополняются новыми военнослужащими, несмотря на усиление мобилизации. Помимо этого, мобилизованных отправляют в первую очередь в новые сухопутные «бригады-зомби», а не на пополнение уже существующих подразделений.

Она также заявила, что центр подготовки десантно-штурмовых войск работает на минимуме мощностей, хотя как раз в них находятся большинство инструкторов с боевым опытом. При этом военнослужащих из этих войск отправляют на самые сложные направления.

Ранее Безуглая раскритиковала стремление властей Украины «превратить всю страну в пехоту». Она негативно отреагировала на одобренный Киевом законопроект об увеличении военного сбора для физлиц с 1,5 процента до 5 процентов из-за того, что на финансирование сил обороны не хватает 500 миллиардов гривен.

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      Илья Таксюр
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