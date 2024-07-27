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13:43, 27 июля 2024Бывший СССР

Депутат Рады раскритиковала стремление властей Украины «превратить всю страну в пехоту»

Депутат Рады Безуглая: главком ВСУ хочет превратить всю Украину в пехоту

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая раскритиковала стремление властей Украины «превратить всю страну в пехоту». Об этом она написала на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Безуглая негативно отреагировала на одобренный правительством Украины законопроект об увеличении военного сбора для физлиц с 1,5% до 5% из-за того, что на финансирование сил обороны не хватает 500 миллиардов гривен. Она отметила, что Минобороны следует задуматься о пополнении и усилении существующих подразделений.

«Нет ни одного специалиста в правительстве, который оценивает целесообразность бесконечного желания главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) и Генштаба превратить всю страну в пехоту», — возмутилась депутат.

Ранее Безуглая заявила, что в ВСУ числятся тысячи мертвых душ.

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      Мария Рюрикова
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