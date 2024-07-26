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01:52, 27 июля 2024Бывший СССР

В Раде заявили о тысячах мертвых душ в ВСУ

Депутат Рады Безуглая: в ВСУ числятся тысячи мертвых душ

Фото: Stringer/Reuters

В Вооруженных силах Украины (ВСУ) числятся тысячи мертвых душ, сообщила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена). Таким образом она отреагировала на намерение кабинета министров поднять налоги, чтобы найти дополнительные 500 миллиардов гривен на поддержку армии.

«Абсурдность ситуации с планированием состоит в том, что никто в минобороны и кабмине не пытается оценить, правильно ли, целесообразно ли ВСУ подали свою потребность», — указала депутат. По ее мнению, нужно не создавать новые подразделения, а усиливать уже существующие. Безуглая также считает, что «не нужно держать в армии непригодных тысячи мертвых душ в армии тоже никем не оцениваются».

Она добавила, что главком ВСУ Александр Сырский вместе с Генштабом не скрывает бесконечное желание по превращению всей Украины в пехоту.

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      Марина Совина
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