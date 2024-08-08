Стало известно об участии польских наемников в атаке на Курскую область

Shot: польские наемники участвовали в атаке на Курскую область

Польские наемники, служащие в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ), участвовали в атаке на Курскую область. Об этом стало известно Telegram-каналу Shot.

По его данным, в приграничных районах заметили около 30 человек, которые говорили друг с другом на польском языке. Уточняется, что все они были вооружены, в частности, американскими винтовками М4 и польскими автоматами MSBS Grot. При этом, как отмечает Shot, количество иностранных наемников в рядах ВСУ значительно больше.

По словам местных жителей, ВСУ сбрасывают на гражданские машины снаряды с поражающими элементами, которые могут пробивать корпус машин, говорится в сообщении.

Утром 6 августа на Курскую область напал крупный украинский отряд на 11 танках. Под обстрел попал приграничный город Суджа.