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17:01, 29 июля 2024Бывший СССР

Украинские военные потребовали от Зеленского не увольнять комбрига

80-я ОДШБр ВСУ потребовала от Зеленского не увольнять комбрига Ишкулова

Кадр: Telegram-канал «ГОНЧАРЕНКО»

80-я отдельная десантно-штурмовая бригада (ОДШБр) Вооруженных сил Украины (ВСУ) выступила против снятия с должности своего командира Эмиля Ишкулова. Соответствующее обращение в своем Telegram-канале опубликовал депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

Украинские военные также опубликовали видео, в котором обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому с требованием не увольнять их комбрига. «Почему командиры, которые пользуются бесспорным авторитетом, неугодны для высшего руководства ВСУ? Поскольку не боятся озвучивать проблемные вопросы и докладывать о реальном положении дел. И не кладут бездумно людей в ожидании орденов», — заявили в своем видеообращении военнослужащие.

Гончаренко прокомментировал обращение бойцов 80-й ОДШБр, призвав отправить в отставку главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. При этом он подчеркнул, что в проблемах украинской армии виноват Зеленский.

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      Алевтина Запольская
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