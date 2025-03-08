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10:06, 8 марта 2025Россия

Военкор сообщил о начале наступления армии России на Суджу

Военкор Поддубный: Армия России начала наступление непосредственно на Суджу
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Российская армия начала наступление непосредственно на Суджу Курской области, занятую Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом сообщил в Telegram военкор Евгений Поддубный.

«Судя по всему в финальную стадию переходит операция по освобождению Курской области», — предположил он.

Ранее в силовых структурах сообщили, что российские войска вступили в бой с элитными штурмовыми подразделениями ВСУ в лесных массивах на юге Суджанского района.

Кроме того, 7 марта военкоры сообщали, что Вооруженные силы России прорвали фронт в районе государственной границы в Курской области. По их данным, за несколько дней российские войска продвинулись более чем на пять километров.

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Украина вторглась на территорию Курской области в начале августа 2024 года. Обстреляв приграничную Суджу, ВСУ прорвали государственную границу, захватив несколько российских населенных пунктов. В результате жители занятых украинскими военными территорий были вынуждены покинуть свои дома. По данным Минобороны России на 7 марта, с начала вторжения Киев потерял на курском направлении более 65 400 военнослужащих и свыше 5000 единиц техники.

ЖЗЛ
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