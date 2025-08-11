РИА Новости: ВСУ атаковали дроном своих бойцов, обороняющих Яблоновку

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали дроном бойцов 111-й бригады, оборонявших Яблоновку в Донецкой народной республике (ДНР) и пытавшихся сдаться в плен. Об этом рассказал российский штурмовик с позывным Бусинка в беседе с РИА Новости.

«По нему (пленному) отработали их БПЛА, убили его товарища. Голодал он около пяти дней. Пришел он на нашу точку. Мы его напоили чаем, накормили. Зовут его Рома», — рассказал боец.

По его словам, выжившего пленного эвакуировали с поля боя, после чего дали связаться с родственниками.

Ранее сообщалось, что оператор дрона ВСУ ликвидировал своих сослуживцев, сдавшихся в плен ВС России в Запорожской области. Украинский беспилотник атаковал машину, в которой находились пленные.