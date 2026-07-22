Коллеги спасли сотрудника знаменитого заповедника от напавшего на него из засады тигра

В Индии сотрудники заповедника Корбетт спасли коллегу от напавшего на него тигра

В Индии сотрудники знаменитого заповедника Корбетт спасли коллегу от напавшего на него тигра. Об этом сообщает Pioneer Edge.

Инцидент произошел в понедельник, 20 июля. 32-летний Питамбар был на обычном патрулировании территории национального парка, когда на него из засады набросился тигр. Коллеги мгновенно пришли мужчине на помощь и сумели вырвать его из когтей хищника.

Питамбар получил незначительные травмы, однако директор питомника Рахул Мишра настоял, чтобы его отвезли в больницу для полного обследования. Мишра также отметил, что из-за сезона дождей хищники особенно активны, и сотрудникам парка нужно быть более осторожными, чем обычно.

Национальный парк Корбетт является старейшим и самым известным заповедником Индии. На его территории обитает множество видов млекопитающих и птиц. Также в Корбетте обитает большая популяция бенгальских тигров, так как он был создан в 1936 году для спасения их популяции.

Ранее сообщалось, что в индийском штате Уттар-Прадеш неизвестный хищник растерзал фермера. Лесники уверены, что на мужчину напал тигр.