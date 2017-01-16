В ЦБ испугались инфляции больше избрания Трампа и Brexit

Инфляция является большим риском для экономики России, чем Brexit и победа Дональда Трампа на выборах в США. Такое мнение высказала первый зампред Банка России Ксения Юдаева в интервью каналу CNBC.

«Brexit и победа Дональда Трампа на выборах в США были неожиданными событиями, однако на российскую экономику и финансовые рынки это значительного влияния не оказало», — сказала она.

По словам Юдаевой, главной заботой регулятора в наступившем году является достижение целевого показателя инфляции на уровне четырех процентов, и ЦБ ожидает достичь его в конце года.

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«Рост цен заметно замедлился во всех основных группах товаров и услуг, а также снизились месячные инфляционные индикаторы с учетом сезонных колебаний, — отметила первый зампред ЦБ. — В то же время для устойчивого снижения инфляции необходимо более уверенное замедление роста цен на непродовольственные товары».

В декабре 2016 года инфляция в России замедлилась до 5,4 процента в годовом выражении.