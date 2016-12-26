Россияне сочли экономический кризис главным событием года

Четверть населения России назвала экономический кризис в стране главным событием года, сообщается в исследовании холдинга «Ромир». Вместе с теми, кто в качестве основного события выделил инфляцию, их доля составила 42 процента.

Для сравнения: в прошлом году об экономических явлениях (кризис плюс девальвация) говорили только 9 процентов респондентов.

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Давая оценку мировым событиям уходящего года, россияне в первую очередь назвали президентские выборы в США — это событие выбрали 36 процентов.

Как и в прошлом году, борьбу с террористической группировкой «Исламское государство» (запрещена в России) жители считают важным общемировым событием. В прошлом году такой ответ давали 42 процента опрошенных, в 2016-м их доля снизилась до 30 процентов.

23 декабря в ходе ежедневной пресс-конференции президент России Владимир Путин заявил, что в 2016 году российскую экономику ждет небольшое снижение примерно на 0,5-0,6 процента. Он добавил, что в России будет зафиксирована рекордно низкая инфляция.