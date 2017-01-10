Росстат сообщил о замедлении инфляции в декабре

Инфляция в декабре 2016 года в годовом выражении замедлилась до 5,4 процента с ноябрьских 5,8 процента. В месячном выражении показатель составил 0,4 процента. Об этом во вторник, 10 января, сообщает Росстат.

«В декабре индекс потребительских цен составил 100,4 процента, с начала года — 105,4 процента», — отмечается в материалах ведомства.

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В декабре в шести субъектах России потребительские цены на товары и услуги выросли на 0,7 процента и более. Самый значительный прирост цен отмечен в Кабардино-Балкарии и Адыгее на 1,3 и 0,9 процента соответственно. В Москве потребительская инфляция в декабре составила 0,5 процента (с начала года — 6,2 процента), в Петербурге — 0,2 процента (с начала года — 5,2 процента).

Цены на продукты в декабре 2016 года выросли на 0,6 процента, а в годовом выражении — на 4,6 процента. Стоимость непродовольственных товаров выросла за месяц по сравнению с ноябрем на 0,3 процента, а по сравнению с декабрем 2015 года — на 6,5 процента.

Ранее 10 января председатель правительства Дмитрий Медведев назвал реальным достижение уровня инфляции в четыре процента в нынешнем году. По итогам 2016 года рост цен оказался минимальным за всю новейшую историю России и составил 5,4 процента, подчеркнул он.

16 декабря 2016 года ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 10 процентов годовых. По мере закрепления тенденции к замедлению инфляции регулятор рассмотрит возможность снижения ставки в первом полугодии 2017 года.

Целевой показатель Банка России по инфляции — четыре процента. Регулятор планирует достичь его в нынешнем году.