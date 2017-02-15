Путин предложил подключить администрацию президента к борьбе с инфляцией

Президент России Владимир Путин поручил министру экономического развития Максиму Орешкину вести системную работу с правительством, ЦБ и регионами по таргетированию инфляции, передает ТАСС. Он также рекомендовал подключать «там, где нужно», администрацию президента.

Днем 15 февраля сообщалось, что потребительские цены в России за неделю 7 по 13 февраля не изменились. В последний раз нулевая недельная инфляция фиксировалась Росстатом в сентябре 2016 года.

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В конце января Росстат сообщил, что российская продовольственная инфляция в 2016 году в 3,5 раза опередила европейскую. За год цены в России выросли на 3,9 процента, в странах ЕС — на 1,1 процента.

Таргетирование инфляции называется как главная цель Банка России в последние месяцы. По плану ЦБ, рост цен должен замедлиться до четырех процентов к концу следующего года.

16 сентября Банк России принял решение понизить ключевую ставку на 0,5 процентного пункта, до 10 процентов. С тех пор она не менялась. Высокая ставка, на 5 процентных пунктов превышающая уровень инфляции, ставит преграду на пути роста цен, но одновременно замедляет экономический рост.