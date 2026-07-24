Путин направил поздравление президенту постсоветской страны

Путин направил поздравление президенту Узбекистана Мирзиееву

Президент России Владимир Путин направил лидеру Узбекистана Шавкату Мирзиееву телеграмму с поздравлением с днем рождения. Текст обращения опубликован на официальном сайте Кремля.

«Искренне дорожу нашими добрыми, товарищескими отношениями. И, конечно, буду рад продолжению конструктивного диалога и тесной совместной работы по актуальным вопросам двусторонней, региональной и международной повестки дня», — обратился Путин к Мирзиееву.

Он пожелал президенту Узбекистана крепкого здоровья, счастья, благополучия, а также новых достижений на благо народа.

Ранее президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме предложил создать новое объединение. По его словам, Евразийский пояс технологической индустриализации позволит создавать в регионе цепочки полного цикла производства.