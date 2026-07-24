Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:14, 24 июля 2026 (обновлено: 11:20, 24 июля 2026)Бывший СССР

Путин направил поздравление президенту постсоветской страны

Путин направил поздравление президенту Узбекистана Мирзиееву
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Александр Щербак / РИА Новости / POOL

Президент России Владимир Путин направил лидеру Узбекистана Шавкату Мирзиееву телеграмму с поздравлением с днем рождения. Текст обращения опубликован на официальном сайте Кремля.

«Искренне дорожу нашими добрыми, товарищескими отношениями. И, конечно, буду рад продолжению конструктивного диалога и тесной совместной работы по актуальным вопросам двусторонней, региональной и международной повестки дня», — обратился Путин к Мирзиееву.

Он пожелал президенту Узбекистана крепкого здоровья, счастья, благополучия, а также новых достижений на благо народа.

Ранее президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме предложил создать новое объединение. По его словам, Евразийский пояс технологической индустриализации позволит создавать в регионе цепочки полного цикла производства.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Над Петербургом поднялись столбы дыма. Татьяна Ким сделала заявление о новых атаках на склады Wildberries
    Латвийская военная медсестра заработала миллионы на войне с Россией
    В Киеве прогремели взрывы
    Россияне поделились способами выбора подарка
    Культовый певец может прилететь в Москву
    Москвичам пообещали летнюю жару после выходных
    Тренер киевского «Динамо» отреагировал на российский флаг на матче команды в Лиге Европы
    Российский «Каракал» показали с «Корнетом»
    Способность Украины и Польши производить ракеты для Patriot оценили
    Задержки рейсов в аэропорту России достигли 20 часов
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok