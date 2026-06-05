Зарубежный лидер при Путине предложил создать новое объединение

Мирзиеев выступил с инициативой создания Евразийского пояса индустриализации

Технологическое сотрудничество России и Узбекистана не должно ограничиваться рамками только двустороннего взаимодействия. Об этом президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев заявил во время выступления на пленарном заседании Петербургского международного форума (ПМЭФ), передает корреспондент «Ленты.ру».

«Мы выступаем с инициативой формирования Евразийского пояса технологической индустриализации. Эта система взаимосвязи производственных и технологических кластеров, объединенных единой цифровой платформой промышленной кооперации», — предложил зарубежный лидер.

По его словам, речь идет о создании цепочек полного цикла: от разработки технологий и подготовки кадров до локализации промышленного производства и выхода на внешние рынки.

В рамках своего выступления президент Узбекистана предложил российскому лидеру Владимиру Путину создать общую платформу для развития человеческого капитала. Он также отметил высокий уровень сотрудничества Москвы и Ташкента, которое охватывает все ключевые отрасли экономики, включая энергетику.

