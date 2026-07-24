Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:21, 24 июля 2026 (обновлено: 11:25, 24 июля 2026)Мир

Мали отреагировала на планы Трампа ударить по территории страны

Глава МИД Диоп: Власти Мали не получали подтверждений от США о возможных ударах по JNIM
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Власти Мали не получали подтверждений от Соединенных Штатов о возможных американских ударах по позициям группировки «Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин» (JNIM), связанной с «Аль-Каидой» (запрещенная в России террористическая организация). Об этом заявил глава малийского МИД Абдулайе Диоп, передает MaliJet.

«На данный момент у нас нет ни подтверждений, ни официальных заявлений со стороны США или американских официальных лиц по этому вопросу. Поэтому нам неизвестно, какую позицию займет правительство США», — отметил он.

Министр добавил, что в вопросах безопасности и обороны Мали «рассчитывает прежде всего на себя» и собственные средства. Он подчеркнул необходимость для любого партнера уважать суверенитет республики и призвал власти США «прийти и спросить у Мали, в чем она действительно нуждается».

Ранее газета The Washington Post сообщила, что администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность проведения военной операции в Мали против JNIM. При этом отмечается, что внутри американского руководства сохраняются разногласия по поводу необходимости этих ударов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Над Петербургом поднялись столбы дыма. Татьяна Ким сделала заявление о новых атаках на склады Wildberries
    В Киеве прогремели взрывы
    Россияне поделились способами выбора подарка
    Культовый певец может прилететь в Москву
    Москвичам пообещали летнюю жару после выходных
    Тренер киевского «Динамо» отреагировал на российский флаг на матче команды в Лиге Европы
    Российский «Каракал» показали с «Корнетом»
    Способность Украины и Польши производить ракеты для Patriot оценили
    Задержки рейсов в аэропорту России достигли 20 часов
    Похудевшая на 25 килограммов звезда «Интернов» восхитила фанатов фото в купальнике
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok