Инфляция в России прекратилась впервые за полгода

Потребительские цены в России за неделю 7 по 13 февраля не изменились. Об этом сообщается в пресс-релизе Росстата. В последний раз нулевая недельная инфляция фиксировалась в сентябре 2016 года.
С начала текущего года цены выросли на 0,7 процента. Для сравнения, за тот же период 2016 года инфляция составила 1,6 процента.
За прошедшую неделю цены на сливочное масло выросли на 0,4 процента, полукопченую колбасу, молоко, сметану, творог, сыры, макароны и вермишель — на 0,2-0,3 процента. Одновременно сахар-песок подешевел на 0,9 процента, крупа гречневая — на 0,7 процента, свинина, куриные яйца и подсолнечное масло — на 0,3-0,4 процента.
В конце января статистическое ведомство сообщило, что российская продовольственная инфляция в 2016 году в 3,5 раза опередила европейскую. За год цены в России выросли на 3,9 процента, в странах ЕС — на 1,1 процента.
По данным ВЦИОМ, жители России считают, что темпы роста цен на продукты в 2016 году существенно снизились.