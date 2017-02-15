Инфляция в России прекратилась впервые за полгода

Потребительские цены в России за неделю 7 по 13 февраля не изменились. Об этом сообщается в пресс-релизе Росстата. В последний раз нулевая недельная инфляция фиксировалась в сентябре 2016 года.

С начала текущего года цены выросли на 0,7 процента. Для сравнения, за тот же период 2016 года инфляция составила 1,6 процента.

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За прошедшую неделю цены на сливочное масло выросли на 0,4 процента, полукопченую колбасу, молоко, сметану, творог, сыры, макароны и вермишель — на 0,2-0,3 процента. Одновременно сахар-песок подешевел на 0,9 процента, крупа гречневая — на 0,7 процента, свинина, куриные яйца и подсолнечное масло — на 0,3-0,4 процента.

В конце января статистическое ведомство сообщило, что российская продовольственная инфляция в 2016 году в 3,5 раза опередила европейскую. За год цены в России выросли на 3,9 процента, в странах ЕС — на 1,1 процента.

По данным ВЦИОМ, жители России считают, что темпы роста цен на продукты в 2016 году существенно снизились.