Россиян покинула надежда на экономическое процветание

Доля россиян, не верящих в экономическое процветание страны в 2017 году (31 процент), почти в два раза превысила число оптимистов (17 процентов). Это привело к падению индекса экономической надежды в стране на 20 процентных пунктов — с шести до минус 14 процентных пунктов. Об этом сообщается в исследовании холдинга «Ромир», озаглавленном «Экономическая надежда покинула россиян».

«Кривая индекса экономической надежды в России после двухлетнего уверенного роста — с минус 43 процентных пунктов в 2013 году до шести процентных пунктов в 2015 году — опять пошла вниз», — отмечается в материалах холдинга.

Президент «Ромир» Андрей Милехин считает такое поведение индекса достаточно закономерным, так как в 2013 году признаки кризиса уже наблюдались, и пессимистичные прогнозы на 2014-й казались неудивительными.

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В 2015 году индекс вышел в плюсовую зону, так как россияне, вероятно, не думали, что нынешний кризис примет затяжной характер. «После года экономических проблем они надеялись на скорые изменения к лучшему в 2016 году, но этого не случилось», — пояснил он.

12 января «Ромир» сообщил о падении реальных расходов россиян в декабре 2016 года до минимума за пять лет.

По данным Росстата, реальные доходы россиян в 2016 году снизились по сравнению предыдущим годом на 5,9 процента.

