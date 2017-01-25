Реальные доходы россиян в 2016 году упали на шесть процентов

Реальные доходы россиян в 2016 году снизились по сравнению предыдущим годом на 5,9 процента. При этом в декабре 2016-го снижение в годовом выражении составило 6,1 процента. Об этом в среду, 25 января, сообщил Росстат.

Номинальные денежные доходы в среднем на душу населения увеличились в годовом выражении на один процент — до 30 775 рублей. В декабре 2016 года к аналогичному периоду прошлого года они снизились на 0,6 процента, до 46 233 рублей.

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Среднемесячная российская зарплата по итогам 2016 года составила 36 073 рубля, что на 0,6 процента выше, чем в 2015-м, указывается в материалах ведомства.

17 января глава Минтруда Максим Топилин заявил, что доходы населения будут расти. «По итогам 2016 года мы, скорее всего, увидим рост реальных зарплат, потому что уже с августа наметилась положительная тенденция к их повышению», — сказал он.

Рост реальной зарплаты в стране в 2016 году отмечался в мониторинге ВШЭ. «С февраля по июль изменения реальной зарплаты колебались вокруг нулевой отметки, а с конца лета наметилась тенденция к росту», — отмечалось в материалах ВШЭ.